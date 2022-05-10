Ümit Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine yanıt: 'Süleyman'a sahip çıkan...'

10 Mayıs 2022 Salı, 12:52

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine sert sözlerle yüklenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Özdağ mesajına, "Zafer Partisi'ni kurarken, Büyük Türk Milleti'ne söz vermiştim; 'Hiçbir saldırı, hiçbir tehdit ve yıldırma operasyonu, beni Türkiye’nin bilim, birlik, barış yolunda verdiğimiz mücadelede geri adım atmama neden olmayacaktır' Verdiğim sözün sonuna kadar arkasındayım!" notunu düştü.

Özdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Babası Muzaffer Özdağ MHP kurucusu, Annesi Gönül Özdağ MHP Kadın Kolları Genel Başkanı, kendisi 2 dönem MHP Milletvekili olan bana 'Soros çocuğu' diye küfredene, MHP'nin kuruluş sürecine/ilkelerine küfreden Süleyman'a sahip çıkan zihniyeti Türk milliyetçileri değerlendirecektir" dedi.

Zafer Partisi'ni kurarken, Büyük Türk Milleti'ne söz vermiştim; “Hiçbir saldırı, hiçbir tehdit ve yıldırma operasyonu, beni Türkiye’nin bilim, birlik, barış yolunda verdiğimiz mücadelede geri adım atmama neden olmayacaktır.”

Verdiğim sözün sonuna kadar arkasındayım! pic.twitter.com/vMSzYPrN5v — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 10, 2022

Özdağ, paylaşımının devamında, "Herkes bilmelidir ki, ucunda ölüm olsa da Türkiye'nin örtülü işgaline karşı direneceğim. Zafer Partisi gelecek, sığınmacılar gidecek" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ GRUP TOPLANTISI'NDA NE SÖYLEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda Ümit Özdağ'a sert sözlerle yüklenmişti. Bahçeli, şunları söylemişti:

"Terörle mücadelenin en kilit bakanlıklarından birisi İçişleri Bakanlığı'dır. Bugüne kadar İçişleri Bakanlığı'nın önünde eylem yapmak, olay çıkarmak sadece ve sadece teröristlerin gayesi olmuştur. Marjinalleşmiş siyasetçiler tarafından bakanımızın hedef alınması milletimizde haklı bir tepkiye yol açmıştır. Parmak sallayarak tehdit etmek utanç verici bir alçalma halidir. Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak su katılmamış edepsizliktir, densizlik ve terbiyesizliktir. Kimin bir hesabı varsa hukuk yolu açıktır. Sayın Bakan'a ismiyle ve kaba bir şekilde hitap etmek devlet umurunu saygısızca ayaklar altına almaktır.

Bir kez daha dile getiriyorum ki terörle mücadeleyi muazzam bir irade ve inanmışlıkla icra eden devlet adamlarımıza dil uzatanları sonuna kadar kınıyorum. Meydan boş değildir, kuru gürültüye pabuç asla bırakılmayacaktır."