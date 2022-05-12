Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya tazminat davası
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ’ya manevi tazminat davası açtı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkındaki sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya manevi tazminat davası açtı. Davanın kazanılması durumunda, sokak hayvanları için mama alınarak barınaklara dağıtılacağı belirtildi.
Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Soylu'nun geçen günlerde Özdağ'a yönelik sarf ettiği ifadelerin, "Kamuoyunda saygınlığı hedef alan küçük düşürücü ifadeler hatta küfür olduğu" belirtilerek söyle denildi:
"AİHS ve Anayasa çerçevesinde bir partinin Genel Başkanı sıfatıyla, siyasi bir kişilik olarak düşüncelerini ifade etmiş olmasından dolayı, kamuoyu önünde kişiliğine saldırılmış ve küçük düşürülmeye çalışılmıştır. Bu sebeple Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından, manevi tazminat davası açılmıştır. Davanın kazanılması durumunda, sokak hayvanları için mama alınarak barınaklara dağıtılacaktır."
SOYLU NE SÖYLEMİŞTİ?
Soylu geçen günlerde TGRT Haber isimli TV programında, "Hiç muhatabım değildir. Ben bu adamı adam yerine de insan yerine de koymam Bu, hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i Safilindir, bu kadar basit" ifadelerini kullanmıştı.
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