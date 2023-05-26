Ümit Özdağ'ın desteğinin ardından Selahattin Demirtaş'tan 'ikinci tur' açıklaması!

Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:25

Güncelleme: 26.05.2023 - 11:31

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mesajı merakla bekleniyordu.

"BU İŞİN ÜÇÜNCÜ TURU DA YOK"

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna 2 gün kala Twitter hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürerek, şu çağrıyı yaptı:

"Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak. Artık bu işin üçüncü turu da yok! Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin, 1 nefes için 1 oy verin."

Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak. Artık bu işin üçüncü turu da yok!



Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın.



Sandığa gidin, 1 nefes için 1 oy verin. pic.twitter.com/8Nk54ktkdm — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 26, 2023

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ üzerinde anlaştıkları 7 maddelik protokol metnini imzalamıştı.

Protokolün 4. maddesi ise, 'kayyım' uygulamasına devam mesajı içeriyordu.

Doğu ve Güneydoğu'da HDP'li belediyelere AKP iktidarı tarafından kayyım atanmasına yönelik tepkiler sürerken, böyle bir maddenin Millet İttifakı'nın protokolünde yer alması infiale yok açmıştı.

Ancak buna karşın dün 'ikinci tur' kararını açıklayan HDP ile Yeşil ve Sol Parti de, 'Erdoğan'ın kendileri için bir seçenek olamacağını' vurgulamış ve Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulunmuştu.