Ümit Özdağ’ın savunma hakkı gasbedildi

Yayınlanma: 20.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.02.2025 - 09:36

Parti yetkilileri, bu durumun savunma hakkının ihlali anlamına geldiğini ve hukuka aykırı olduğunu savundu. Yaşanan gelişmelere ilişkin, Özdağ’ın kardeşi avukat Prof. Dr. Mehmet Savaş Özdağ, hukuki süreçte ciddi ihlallerin yaşandığı ve kararın siyasi baskı altında alınmış olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Savaş Özdağ, “Biz daha önce savcılık kalemiyle irtibata geçmiş ve tutukluluk incelemesinin 19 Şubat’ta yapılacağı bilgisini almıştık. Ancak İstanbul’a geldiğimizde, cezaevine giden bir meslektaşımız aracılığıyla öğrendik ki inceleme bir gün öne çekilmiş. Üstelik bizim bulunmamıza imkân tanınmadan, SEGBİS üzerinden Ümit Hoca’nın savunması alınmış ve yokluğumuzda karar verilmiş” diye konuştu.

Özdağ, “Savcılık, işlemdeki hatayı kabul etti. Ama ‘Bu saatten sonra yapacak bir şey yok’ dediler” dedi. Tutuklama sürecinde başka hukuksuzlar da olduğuna dikkat çeken Özdağ, AYM’ye tedbir istemli başvuru yaptıklarını da açıkladı.

‘MİLYONLARCASI YARATILDI’

Öte yandan hakkında tutukluluğa devam kararı verilen Özdağ için, partililer Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı. Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, “Ümit Özdağ’ı mahkûm edenler, milyonlarca Ümit Özdağ yarattıklarını bilsinler” dedi.