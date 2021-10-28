Ümitcan Uygun hakkında yeni gelişme: Kabul edildi
Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Hankulu'nu öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un "ağırlaştırılmış müebbet", iki sanığın ise "suç delillerini gizlemekten" 5 yıla kadar hapsi talep edildi.
Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi. Ümitcan Uygun'un "ağırlaştırılmış müebbet", diğer iki sanığın "suç delillerini gizlemekten" 5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve, 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan sanıklar Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alındı. İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, Hankulu'na yönelik bir eylemlerinin olmadığını, ölümüne ilişkin bilgilerinin bulunmadığını iddia etti.
ADLİ TIP RAPORU ÇIKMIŞTI
Dosyanın delilleri arasında yer alan Adli Tıp Raporunda Hankulu'nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanaması sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.
İddianamede sanık Ümitcan Uygun'un Hankulu'nu öldürdüğü, diğer iki sanığın ise suç delillerini kararttıkları vurgulandı.
Bu kapsamda Ümitcan Uygun'un, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi" kasten öldürme suçundan "ağırlaştırılmış müebbete", tutuksuz sanıklar Furkan G. ve Dilan C.'nin de "suç delillerini karartmaktan" 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.
Sanıklar, 19 Ocak 2022'de Ankara 9. Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
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