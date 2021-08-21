İki genç kadının ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, ünlü isimlerden şikayetçi oldu
Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümlerinde baş şüpheli olarak gösterilen tutuklu Ümitcan Uygun, sosyal medya hesaplarından kendisine hakaret ettikleri gerekçesiyle ünlü isimlerden şikayetçi oldu.
Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in (21) geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili hakkındaki soruşturma süren Ümitcan Uygun, bu kez de Esra Hankulu'nun 3 Ağustos'ta Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alındı. İşlemlerin ardından tutuklanan Uygun, adeta ünlü isimlere savaş açtı.
BİNE YAKIN KİŞİ İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Sabah'ta yer alan habere göre, Uygun'a, Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya mecralarından hakaret edildiği gerekçesiyle avukatı suç duyurusunda bulundu. Bugüne kadar bini aşkın kişi hakkında Uygun'a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilirken bu isimler arasında ünlüler de yer alıyor.
ÜNLÜ İSİMLER DE LİSTEDE
Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a tepki gösteren ünlü isimler için de suç duyurusunda bulundu. Bunların arasında Kemal Doğulu, Deniz Akkaya, Hadise, Didem Şarman, Fatih Ürek ve Turgay Demirel bulunuyor.
"PAYLAŞIMLARDA MÜVEKKİLİM ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURULUYOR"
Hakaret suçlarına karşı davalar açan Uygun'un avukatı Alev Acar, yaptığı açıklamada "Müvekkilin haklarını korumak adına birçok kişiye hakaret ettikleri gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduk. Ne yazık ki bu isimler arasında; ünlüler, sosyal medya fenomenleri, milletvekilleri, gazeteciler de yer almakta. Takipçisi yüksek sosyal medya kullanıcıları, ünlüler ve milletvekilleri tarafından yapılan paylaşımlar ile müvekkil hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin olarak sosyal medya üzerinden bir baskı oluşturulmaya çalışılmakta ve müvekkilin anayasal hakları ihlal edilmektedir. Yargılamanın yapılacağı yer mahkemelerdir. Sosyal medya platformları üzerinden herhangi bir soruşturmayı yönlendirecek şekilde paylaşım yapılarak, soruşturmalara dahil olunması hukuki güvenirliğin azalmasına, insanların adalete olan inancının zedelenmesine neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.
TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Deniz Akkaya, "Ümitcan Uygun adına açılan hesaptan gazetecilere tehdit" haberini paylaşarak Uygun ve abisine suç sözlerle tepki göstermişti:
"Lan ağzımı bozacağım. Ulan şerefsizin şerefsiz kandaşı. Hala hala tehdit. Kimi tehdit ediyorlar bunlar. Şunun abisi meydan dayağı istiyor belli oldu. Cezası ne ise ödeyelim ama bunun aklı başına gelsin."
Uygun'un avukatı ise bu paylaşımın ardından Akkaya hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ünlü şarkıcı Hadise ise Ümitcan Uygun'la ilgili paylaşımında "Daha önce başka bir kadını öldüren bir cani serbest bırakıldı. Bugün yanında bulunan başka bir kadın daha ölü bulundu. Yazık" demişti.
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