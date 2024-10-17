Ümraniye Belediye Başkanı hayvan hakları savunucularını suçladı: Malzemeleri ve hayvanları çaldılar

Yayınlanma: 17.10.2024 - 12:28

Güncelleme: 17.10.2024 - 12:28

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde çok sayıda ölü kedi ve köpeğin görüntülerinin ortaya çıkmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yer alan görüntülerin yanlış anlaşılmalara yol açacak şekilde paylaşıldığını savunan Yıldırım, “Eylem sırasında, yasa dışı yollarla barınağımızdan 151 köpek ve 144 kedi çalınmıştır. Minik dostlarımızı geri istiyoruz” dedi.

Yıldırım yaşamını yitiren 4 kedinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılarak kurumsal itibarlarını zedeleyecek manipületif bilgiler yayıldığını öne sürdü.

Ümraniye Belediyesi'ne ait Hekimbaşı Hayvan Barınağı'ndaki kedi ve köpeklerin durumuna ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla yüzlerce hayvansever, barınağın önüne gitmişti. Videolarda, hayvanların oldukça kötü koşullarda tutulduğu, pek çok hayvanın yaralı olduğu bir kısmının da öldüğü görülmüştü.

Hayvanseverler, barınaktan hayvanları alıp çıkarmaya başlamış, Bu sırada görevliler, hayvanları kurtarmaya çalışan gönüllere engel olup darbetmişti.







