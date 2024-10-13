Gebze’nin ardından Ümraniye… AKP’li belediyenin barınağından skandal görüntüler!

Yayınlanma: 13.10.2024 - 19:53

Güncelleme: 13.10.2024 - 20:28

Kocaeli'de AKP’li Gebze Belediyesi’ne ait bakım evinde aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu hayvan ölümleri Türkiye gündemine oturmuştu.

Söz konusu katliamın ardından İstanbul’daki AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin Hekimbaşı Hayvan Barınağı'nda skandal görüntüler ortaya çıktı.

Barınakta yavru kedilerin öldüğü, köpeklerin dışkı, idrar ve korku içinde yaşadıkları görüldü.

Ümraniye Hekimbaşı Barınağı!



Bir çok hayvan ölmüş, bir çoğu can çekişiyor. Katliam Yasası ile sokaklardaki kedi ve köpeklerin toplanıp bakılacağı merhamet dolu barınaklarımız bunlar...



İstanbul böyleyse Anadolu nasıl düşünmek lazım...

Hukuki ve fiziki olarak elimizden geleni… pic.twitter.com/GD5ALnfQjK — Haydiko (@HaydikoA) October 13, 2024

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Ümraniye Belediyesi tarafından, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde tedavi altındaki hayvanların görüntülerinin izinsiz kayda alındığı belirtilerek, bunu yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Bu görüntüler, hayvanların bakımsız olduğu gibi bir algı oluşturmak amacıyla, bağlamından koparılarak sosyal medyada paylaşılmıştır ancak bu bilgi tamamen yanlıştır. Bakımevimizde tedavi görmekte olan hayvanlarımız, sokaktan yaralı ve hasta halde getirilmiş olup, veteriner hekimlerimizin gözetiminde iyileşme süreçleri devam etmektedir. Hayvanlarımızın bakımı ve sağlığı en yüksek standartlarda sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bakımevine ait etrafı telle çevrili 'hayvan gömü alanının izinsiz şekilde kazılarak görüntülendiğine' işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu da farklı bir amaçla sosyal medyaya yansıtılmıştır. Bu tür eylemler, gerçek durumu çarpıtma niyeti taşıyan girişimlerdir. Hekimbasi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'miz, her zaman hayvanseverler ve ilgili derneklerle işbirliği içinde, sokak hayvanlarının rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütmeye devam etmektedir. Merkezimize izinsiz giriş yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Yanlış bilgilendirmelere karşı duyarlı olmanızı rica ediyor ve her zaman hayvanlarımızın iyiliği için büyük bir özenle çalıştığımızı vurgulamak istiyoruz."