Ümraniye Belediyesi’nden namazlı, dualı milli maç etkinliği

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 7:00’da Avustralya ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi bu maç özelinde bir program hazırladı. Program Medine Camii’nde kılınacak sabah namazı ile başlayacak. Sonrasında toplu dua edilecek ve çorba dağıtımı yapılacak. Ardından maçın dev ekranda yayınlanacağı 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na geçilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Sabah namazı, dua programı ve çorba ikramının ardından dev ekran karşısında tek yürek olup milli heyecanı birlikte yaşayacağız” ifadeleri yer aldı.

Belediyenin milli maç programı ise şu şekilde açıklandı:

04.45 | Sabah Namazı

05.30 | Toplu Dua ve Çorba İkramı

07.00 | Dev Ekranda Milli Maç Yayını