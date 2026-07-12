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Ümraniye'de gece yarısı feci kaza... Kamyon, otomobil ile çarpıştı: Yaralılar var!

Ümraniye'de gece yarısı feci kaza... Kamyon, otomobil ile çarpıştı: Yaralılar var!

12.07.2026 07:34:00
Güncellenme:
DHA
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Ümraniye'de gece yarısı feci kaza... Kamyon, otomobil ile çarpıştı: Yaralılar var!

İstanbul Ümraniye'de hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
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Kaza, dün gece saat 01.30 sıralarında Ümraniye'de İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi’nde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki hafriyat kamyonuyla, 'U' dönüşü yapmak isteyen A.A.'nın kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüje ve yön levhalarına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek ağaçlık alanda durabildi.

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1'İ AĞIR 4 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan H.D., B.A. ve H.D. çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılırken, sürücü A.A. ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından 1'i ağır 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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