Ümraniye'de hırsızlık: Aynı anda iki farklı soygun!

Olay, 3 Ağustos Pazar günü saat 18.00 sıralarında Yamanevler Mahallesi’ndeki oyun konsolu ve aksesuarı satan bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, oyun cd’si alma bahanesiyle iş yerine gelen 2 kişi, dükkan sahibi Hakan Fettahoğlu’nun başka bir müşteriyle ilgilendiğini fark etti. Bir süre dükkanın içinde dolaşan şüpheliler, Fettahoğlu’na dükkanda bulunan aksesuarlar hakkında sorular sormaya başladı.

Fettahoğlu, sattığı ürünün parasını alırken, 2 şüpheli rafta bulunan 15 bin lira değerindeki oyun konsolunu tişörtünün içine saklayarak dükkandan çıktı. Oyun konsolunun çalındığını fark eden Fettahoğlu, hırsızların peşinden koşmaya başladı.

DAKİKALAR İÇİNDE İKİNCİ HIRSIZLIK

O sırada akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen dükkanda kalan bir başka müşteri ise Hakan Fettahoğlu’nun dükkandan çıkmasını fırsat bilerek, kasada bulunan cep telefonu ve rafta bulunan oyun cd’sini alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra dükkana gelen akli dengesi yerinde olmayan kişinin cep telefonu ve oyun cd’sini dükkan sahibi Fettahoğlu’na geri verdiği öğrenildi.

HER YERDE ARANIYORLAR

Peşlerinden koşsa da hırsızları yakalamayan Fettahoğlu, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlatarak dükkandaki kamera görüntülerini inceledi. Polis ekipleri, kaçan 2 hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

"10-15 BİN LİRALIK ZARARIM VAR"

İş yeri sahibi Hakan Fettahoğlu, "Akşam saatlerinde müşteriyle ilgileniyordum. Bir şeyler baktı kasaya yöneldik. O sırada 2 kişi daha geldi. Dükkanı gezmeye başladılar. Bir yandan da onlara bakıyordum. Diğer müşteriden para aldığım sırada oyun konsolunu tişörtüne sıkıştırarak dükkandan kaçarak uzaklaştılar. Durumu sonra fark ettim. Peşlerinden koştum. Diğer müşteri de dükkanda kaldı. Koştum peşlerinden yetişemedim, dükkana geri döndüm. Diğer arkadaş gitti kameraları tekrar inceledik. Arkadaşın telefonumu ve oyun cd’sini aldığını fark ettik. Arkadaş pişman mı oldu artık bilmiyorum, sonra dükkana gelerek "Telefonunun benim antamda unutmuşsun abi" diyerek telefonumu geri verdi. Şikayetçi olmadım. Yanlışlıkla yapmış, 'Hataya düşmüş' dedim. Diğer 2 kişiyi de polis ekipleri arıyor. Umarım yakın zamanda bulanacak. Oyun konsolu ve bir tanede oyun cd’si çalındı. 10-15 liralık bir zararım var. Çok büyük bir zarar değil ama keşke başımıza gelmeseydi" dedi.