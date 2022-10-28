Ümraniye Minibüsçüler Esnaf Odası park alanına bina inşa etti, AKP'li belediyeye teşekkür etti

28 Ekim 2022 Cuma, 11:33

Ümraniye’deki Atatürk Mahallesi’ni ikiye bölen Şile Otoyolu’nun geçtiği Tantavi Tüneli üzerine, kısa bir süre önce tek katlı bir inşaat yapıldı. Söz konusu yer, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Şile Otoyolu için istimlak edilen bir alan üzerinde bulunuyor. Ümraniye Belediyesi’nin yürürlükteki imar planlarına göre, söz konusu arazi park alanı. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki Tantavi Tüneli'nin üzeri tamamen park olarak planlara işlenmiş durumda.

Yaklaşık 2 bin metrekarelik park alanına dikilen billboarda, parkın ortasına inşa edilen bina için AKP’li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a teşekkür yazısı asıldı. Teşekkür yazısında, "Ümraniye Minibüsçüler Esnaf Odası bina projemiz başlamıştır. Bize bu projede vermiş olduğu desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım’a teşekkür ederiz. Ümraniye Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Sağlam” denildi.

Ümraniye-Üsküdar sınırında yer alan park alanı, daha önce Ümraniye Belediyesi’ne ait araçlar otopark olarak kullanıyordu.

2 PARK ALANINI ORTADAN KALDIRILDI

Ümraniye Belediyesi, daha önce de yaptığı imar planı değişiklikleriyle İnkılap Mahallesi'ndeki iki park alanını ortadan kaldırmıştı. Haşim İşcan Sokak üzerinde bulunan 12 yıllık Hüseyin Kaplan Parkı’nın sosyal tesis alanına alınmasıyla ilgili plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin olumsuz görüşüne rağmen geçen haziran ayında kabul edilmişti.

Ümraniye Belediyesi, 2010 yılında düzenlediği yaklaşık 2 bin metrekarelik parka, 2019 yılında “Haşim İşcan Parkı” tabelası dikmişti. Belediye, geçen yıl yaptığı imar planı değişikliğiyle 874 ada 223 nolu parseli, park alanından çıkartıp imara açmıştı. Belediye, 9 katlı inşaat hakkı tanınan 4 bin 170 metrekarelik söz konusu araziyi, daha sonra 80 milyon TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarmıştı.