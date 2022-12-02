Evinde yangın çıkan 95 yaşındaki kadın öldü

Aydın'ın Köşk ilçesinde, bir evde çıkan yangında 95 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

AA
02 Aralık 2022 Cuma, 10:46
Evinde yangın çıkan 95 yaşındaki kadın öldü
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Uzundere Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fadime Özcan'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılmasıyla yangın büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını güçlükle söndürdü.

KURTARILAMADI

Yangın sonrası evde kontrol yapan ekipler, Özcan'ın cansız bedenini buldu.

Cenaze, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.


Yangın aydın itfaiye

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