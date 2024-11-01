Ümraniye'de bir evde ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

Yayınlanma: 01.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2024 - 04:00

İstanbul Ümraniye’de önceki gün bir evde ölü bebek bulundu. Evde bakıcı olarak çalışan bebeğin annesi Özbek uyruklu M.K. tutuklandı. İddiaya göre M.K., evin sahiplerine hamile olduğunu söylemedi. M.K., 28 Ekim günü evde normal doğum yaptı. Evin sahipleri M.M. ve A.M., evde bebek sesi duyunca şüphelendi. Bir gün sonra M.K’nin odasına giren ev sahipleri bebeğin cansız bedenini gardırobun içinde gördü ve polis çağırdı. M.K. polis sorgusunda, “İş verenlerime hamile olduğumu söylemedim. 28 Ekim günü bebeği doğurdum. Odada gizli gizli bakıyordum. 29 Ekim’de odaya gittiğimde nefes almadığını gördüm. Kimseye haber vermedim gizlice gömecektim. Bebeğe kesinlikle bir şey yapmadım. Bıraktığım oda soğuktu, soğuktan ölmüş olabilir. Bebeğimin odada öleceğini tahmin etmedim” dedi. M.K., sorgusunun ardından tutuklandı.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

M.K. için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından atanan avukat Bilge Türköz, “Bundan sonraki süreçte en belirleyici konu, bebeğin ölüm sebebini belirleyecek olan otopsi raporudur. O rapor gelmeden konuşmak doğru olmaz” dedi.