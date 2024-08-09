Ümraniye'de gece yarısı ağaç katliamı

Yayınlanma: 09.08.2024 - 13:31

Güncelleme: 09.08.2024 - 14:13

AKP'li Ümraniye Belediyesi, ilçede 'Trabzon Park' olarak bilinen ancak bir süredir "Trabzon Millet Bahçesi" adı altında çalışmalar yapılan ormanlık alana dün gün gece yarısı gelerek ağaçları kesmek istedi.

Bölge halkı ağaç kıyımının yapıldığı yere giderek kıyımı engelledi.

CHP'li Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Metin Kaya, ağaç kıyımını sosyal medya hesabından duyurdu:

Kaya, şu ifadeleri kullandı:

Türk halkı dün gece Saat; 01:00’de Ümraniye’de ağaçların hunharca kesilmesinin sebebini öğrenmek istiyor!

Ümraniye,Trabzon Park'da gece operasyonuyla ağaçlar hunharca katledilirken yerinde müdahale ile ağaç katliamını engelledik.

Ümraniye Belediyesi'ne buradan soruyoruz:

Bu katliamın sebebini sorduğumuzda ekipleriniz neden kaçıyor?

Ağaçları hangi hukuki gerekçeyle kesiyorsunuz?

Gencecik ağaçları gece operasyonu ile kesmenizin sebebi nedir?