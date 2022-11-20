Ümraniye'de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı, 7 kişi yaralandı
İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen M.A'nın kullandığı 74 BV 274 plakalı servis minibüsü, Çamlık Kavşağı ayrımında Y.A. idaresindeki 34 TK 5877 plakalı İETT otobüsü ile çarpıştı.
Kazada, her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İETT aracındaki diğer yolcular ise bölgeye gelen farklı bir İETT otobüsüne aktarıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Servis minibüsündekilerin Esenler'de bir düğüne katılmak için İstanbul'a geldikleri, kentten ayrılırken kazanın yaşandığı öğrenildi.
Video Haberler
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
En Çok Okunan Haberler
-
- O hastane için harekete geçildi
- Beyninin büyük bölümünü kaybetti
- AKP psikolojik sınırın altında!
- Soylu'yu değil, Yerlikaya'yı aramış!
- Medical Park Hastanesi'ndeki skandalda yeni gelişme
- Matrah düzenlemesinde tarih belli oldu
- 'Yan yana bile gelmemeye özen gösteriyorlar'
- İşte Dünya Kupası'nın ilk şampiyonu
- İstiklal'deki terör saldırısında yeni gelişme
- AKP'den Saadet'e yurtdışında ziyaret