Ümraniye'de kamyonet devrildi: TEM'de yoğun trafik oluştu
Ümraniye TEM Otoyolu’nda lastiği patlayan demir yüklü kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde, saat 07.00 sıralarında Osman Eroğlu yönetimindeki 34 UPN 17 plakalı demir profil yüklü kamyonet lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Demir profiller yola döküldü. Kazada yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine önlem amaçlı sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kamyonetten dökülen demir profiller olay yerine getirilen başka bir kamyonete yüklendi.
Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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