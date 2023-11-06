Ümraniye'de kamyonet devrildi: TEM'de yoğun trafik oluştu

Ümraniye TEM Otoyolu’nda lastiği patlayan demir yüklü kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

DHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 08:45
Ümraniye'de kamyonet devrildi: TEM'de yoğun trafik oluştu
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Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde, saat 07.00 sıralarında Osman Eroğlu yönetimindeki 34 UPN 17 plakalı demir profil yüklü kamyonet lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Demir profiller yola döküldü. Kazada yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine önlem amaçlı sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kamyonetten dökülen demir profiller olay yerine getirilen başka bir kamyonete yüklendi.

Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.  


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