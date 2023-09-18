Ümraniye'de ormanlık alanda yangın çıktı
Ümraniye'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İnkılap Mahallesi Kocatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince karadan, helikopterle de havadan yangına müdahale ediliyor.
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