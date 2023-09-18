Ümraniye'de ormanlık alanda yangın çıktı

Ümraniye'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 18:24
Ümraniye'de ormanlık alanda yangın çıktı
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İnkılap Mahallesi Kocatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince karadan, helikopterle de havadan yangına müdahale ediliyor.

 


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