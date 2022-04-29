Ümraniye'de park halindeki servis minibüsü alev alev yandı

29 Nisan 2022 Cuma, 13:37

Ümraniye’de park halinde duran servis minibüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede minibüsü sardı. Servis minibüsünün yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi Öztekin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LHG 998 plakalı Fiat Ducato marka servis minibüsü park halinde olduğu sırada motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı araçtan yükselen alev ve yoğun dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yanan araca müdahale etti.

Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.



