İşçi servisi alev aldı: Canlarını zor kurtardılar

18 Nisan 2022 Pazartesi, 10:10

Bursa’nın merkez Osmangazi Mahallasi Mudanya Yolu Caddesi’nde kaza meydana geldi. İşçi taşıyan servis aracı seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten bir anda alev aldı.

Alevler kısa sürede servis minibüsünü sararken yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpü ile müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.