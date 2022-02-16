Ümraniye'de sağlık çalışanına saldırıda yeni gelişme
Ümraniye'de sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran koronavirüs hastası, karantina süresinin sona ermesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Ümraniye Devlet Hastanesi'nin koronavirüs polikliniğinde 11 Şubat'ta acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar'a kafa atarak burnunu kıran şüpheli Hakan Coşkun, karantina süresinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, ifade vermesinin ardından savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Anadolu 10. Sulh Ceza Hâkimliği şüphelinin, "Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
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