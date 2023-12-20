Ümraniye’deki bir anadolu lisesinde norm fazlası gösterilen 29 eğitimci isyan etti: Usulsüz yer değişimi

Yayınlanma: 20.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2023 - 04:00

İstanbul’da Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 29 öğretmenin görev yeri Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) mevzuatına aykırı şekilde değiştirildiği iddia edildi. Öğretmenler, görev yeri değişikliğinden okul müdürü Günay Bahçeci’yi sorumlu tutarken il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerini ise yanlış başlatılan süreci devam ettirmekle eleştirdi. Proje okul olarak kabul edilen Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin müdürü Bahçeci, 11 kültür ve 18 meslek dersi öğretmeninin “norm fazlası” olduğuna ilişkin dilekçe verdi. Öğretmenlerin iddiasına göre Bahçeci MEB ile temas kurarak Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne baskı yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, norm fazlalığına ilişkin dilekçeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdi. 29 öğretmenin görev yeri değiştirildi.

MEB mevzuatına göre norm fazlalığına ilişkin görev değişikliği proje okulların norm fazlası kadrolu öğretmenlerini kapsamıyor. Ayrıca diğer okullarda norm fazlasına ilişkin kadro değişiklikleri için süreç henüz başlamadı.

‘YANLIŞLIKLAR SİLSİLESİ’

Cumhuriyet’e konuşan görev yeri değiştirilen öğretmenlerden biri, “Müdürün bürokraside yer edinmek istediği için kendisini gösterme çabasında olduğunu düşündüklerini” kaydetti.

Öğretmen, “Bu nedenle okulda norm fazlalığı tespit edip bakanlıkta çalışan sınıf arkadaşıyla da görüşerek dilekçe hazırladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü durumun farkına varsa da müdür bey Ankara’nın bu durumdan haberdar olduğundan bahsederek dilekçenin İl Milli Eğitim’e gönderilmesini sağladı. Yanlış başlayan süreç yanlışlıklar silsilesiyle devam etti. Düzeltilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan öğretmenler dün sendikaların da desteğiyle okul binasının önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, “Bakanlık okullardan talep ettiği işlemlerde; belirlediği takvim doğrultusunda, tüm okullara portal üzerinden duyuru yapar. Bu duyuru çerçevesinde ilgili okullar, hazırlıklarını yapar, işlemlerini tamamlar, bakanlığa iletilmek üzere ilçe ve il üzerinden sunar. Okul müdürü Günay Bahçeci, bakanlıktaki kişisel ilişkileri üzerinden görüşerek; atama yönetmeliğini gerekçe gösterip, yine kişisel ilişkiler üzerinden ivedi bir şekilde 29 öğretmenin atamasının il kadrosuna alınmasına sebep olmuştur” dendi. İstanbul’da MEB bünyesinde yaklaşık 3 bin 650 okulun bulunduğuna değinilen açıklamada, “Bunların içerisinde proje okul kapsamında okul sayısı yaklaşık 155’dir. Eşit koşullarda ve öğretmenlerin isteği doğrultusunda yapılan atamalara itirazımız yoktur” ifadelerine yer verildi.