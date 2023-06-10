Ümraniye'deki yangında düşerek yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti
İstanbul Ümraniye'de çıkan yangına müdahale ettiği sırada çatıdan düşerek yaralanan itfaiye eri Özcan Gök, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İMES sanayi sitesinde dün öğlen saatlerinde çıkan yangına müdahale ederken çatıdan düşüp yaralanan itfaiye eri Özcan Gök, meslektaşları tarafından sedye ile ambulansa taşınmış ve ardından hastaneye kaldırılmıştı. Özcan Gök, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul İtfaiyesi resmi sosyal medya hesabından konu ile ilgili resmi açıklama yaptı. Açıklamada, "Ümraniye itfaiye gurubumuzda görevli personelimiz Özcan GÖK yangına müdahale ederken ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz’’ ifadeleri yer aldı.
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