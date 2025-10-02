Umut Akdoğan, Bakan Yerlikaya'ya Binali Aslan cinayetini sordu: En küçüğü 34 yaşında, IŞİD'li 14 kişilik bir aile ülkemize nasıl girdi?

Ankara’da şoförlük yapan Binali Aslan'ın aracına binip daha sonra Aslan'ı öldürerek Mersin’de ormanlık alana gömen, ardından Suriye'ye kaçan 14 kişilik aileye yapılan operarasyonda 8 kişi ölü olarak, 2'si yaralı 6 kişi ise sağ olarak ele geçirilmişti. Yaşanan olaya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, şu açıklamayı yaptı:

"Güvenli sokaklar, güvenli şehirler istiyoruz. IŞİD'çiler sokaklarda geziyorlar. Bunun son kanıtı Ankara’daki Binali Aslan cinayeti. Bir iki kişi değiller tam 14 kişilik bir aile. Çoluk çocuk değil en küçükleri 34 yaşında. 2023 yılında Fransa’dan Türkiye’ye geliyorlar. Mersin’e gidiyorlar, Kayseri’ye gidiyorlar, Ankara’ya taşınıyorlar. Suriye’ye gitmek isterken Binali Aslan’ın aracını kiralıyorlar. Sonra Binali Aslan şüpheleniyor, kendilerini götürmek istemiyor. Götürmeyince öldürüyorlar.

"TARSUS’TA GÖMÜYORLAR, ORADAN 250 KM DAHA GİDİP HATAY’A VARIYORLAR"

Direksiyona geçiyorlar, benzin alıyorlar polis çevirmesine takılıyorlar ama durmuyorlar. 480 km yol gidiyorlar Binali Aslan’ı Tarsus’ta gömüyorlar, oradan 250 km daha gidip Hatay’a varıyorlar ve Suriye’ye kaçıyorlar. Yurt dışından geliyorlar, 2,5 sene Türkiye’de dolaşıyorlar ve yine yurt dışına gidiyorlar. Nasıl girdiler, nasıl gezdiler, nasıl gittiler meçhul.

"OPERASYONDA SEKİZ KİŞİ ÖLÜYOR, İKİ KİŞİ YARALANIYOR"

Öldürülen Binali Aslan kim? 65 yaşında, emekli Sivaslı bir amca. Geçinemiyor, çalışmak zorunda kalıyor. Bir minibüsle taşımacılık yapıyor. IŞİD'li aileye Suriye'de düzenlenen operasyonda sekiz kişi ölüyor, iki kişi yaralanıyor. Dört kişi de Türkiye’ye iade ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, TEM Daire Başkanlığı bu operasyonu yapmış. Bakanlık tebrik ve teşekkür mesajı yayınlamış. Biz de her birine teşekkür ediyoruz ancak sormadan edemiyoruz.

"NASIL ÇIKILIR BU KARANLIK SOKAKLARIN İÇİNDEN"

En küçüğü 34 yaşında, IŞİD'li 14 kişilik bir aile ülkemize nasıl girdi? Bu IŞİD sempatizanları 2,5 sene şehir şehir nasıl dolaştılar? Ankara’nın göbeğinde nasıl yaşadılar? Mersin’e kadar 480 km nasıl gittiler? Oradan 250 km daha gidip önce Hatay’a varıp, Türkiye sınırını aşıp Suriye’ye nasıl kaçtılar? Binali Aslan gibi yurttaşlarımızı öldürdükten sonra, üç çocuğunun, karısının hayatını kararttıktan sonra ve bu tehlike her bir yurttaşımız için sürdükten sonra nasıl çıkılır bu karanlık sokakların içinden. Bu kapsamda İçişleri Bakanı’na sorular sordum. Soru önergemize yanıtını bekliyorum."