Umut Akdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na göndermeli paylaşım:

CHP'de mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine getirilmesinin ardından parti içindeki tartışmalar sürüyor.
Kılıçdaroğlu'nun son günlerde attığı adımlara yönelik eleştiriler devam ederken, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
"MELİH GÖKÇEK KAYYUM OLSA NE YAPARDI?"
Akdoğan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek üzerinden yaptığı göndermeyle CHP'de yaşanan süreci eleştirdi.
"CHP'ye kayyum olarak Melih Gökçek atansa ne yapardı?" sorusunu yönelten Akdoğan, son günlerde yaşanan gelişmeleri sıraladığı 10 maddelik bir liste paylaştı.
İşte o liste…
- Akdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
- Kim olduğu bilinmez bir grup adamla genel merkeze gelirdi.
- İmzalı mühürlü dilekçe ile valilikten talepte bulunur, polisle CHP genel merkezine girerdi.
- Ak-it'ten bir zat çikolatayla gelene gidene merhaba derdi.
- İlk demeç TGRT’ye verilir, A Haber CHP genel merkezinden canlı yayın yapardı.
- Partiden bihaber olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı minibüsü bahçeye çıkartır, "İşte haram parayla alınmış araba" diye sergilerdi.
- Yanındaki yakın bir adamı "Katkılarınız unutulmaz" diye TGRT’ye canlı yayında teşekkür ederdi.
- Valilik ile temas edip Güvenpark bayramlaşmasını yasaklatmak isterdi.
- İlk iş bize "FETÖ'cü" derdi.
- Genel merkez personelimizi tazminatsız işten kovardı.
- Bizleri ihraç etmenin yolunu arardı.
Akdoğan'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.