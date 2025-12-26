Umut Akdoğan: 'TRT'de bu davayı canlı yayınlayacak yürek var mı?'

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaların TRT'de yayınlanması gündeme gelmiş TBMM'de AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Bunun üzerine CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, “TRT’ye çıkacağım” diyerek TRT Genel Müdürlüğü önünde protesto düzenledi. Akdoğan, TRT önündeki eylemlerinin ikincisini İzmir’e taşıdı.

İzmir TRT binası önünde açıklamada bulunan Umut Akdoğan, TRT’nin, MS hastası Tayfun Kahraman’ın cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarına, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın tutukluluk sürecine ve gazeteci Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınmasına da yer vermediğini vurguladı. Akdoğan, “Bu yayıncılık bizim paralarımızla yapılıyor ama halkın gerçekleri gizleniyor” dedi.

Akdoğan, mevcut iktidar döneminde sosyal demokrat olduğu ya da iktidarla aynı düşünmediği gerekçesiyle çok sayıda liyakatli ismin sürgün edildiğini ifade etti. TRT’nin başına televizyonculukla yakından uzaktan ilgisi olmayan bir ismin getirildiğini söyledi.

TRT yönetimini sert sözlerle eleştiren Akdoğan, "TRT son yirmi yıl içerisinde 500 katrilyon lira, yani yaklaşık 12 milyar dolar harcadı. Bu parayla İzmir’de 750 bin nüfusluk bir alanın yıkılıp yeniden yapılabilirdi" Akdoğan, aynı kaynakla Malatya, Afyonkarahisar ve Erzurum gibi illerin depreme dirençli kentler haline getirilebileceğini belirtti.

“TRT’NİN BÜTÇESİNİN YÜZDE YÜZÜ HALKIN CEBİNDEN”

Akdoğan, iktidarın deprem gibi hayati bir konuya kaynak ayırmak yerine TRT üzerinden propaganda yapmayı tercih ettiğini söyledi. Harcanan paranın kamusal yarar yerine iktidarın borazanlığı için kullanıldığını ifade etti.

TRT bütçesinin nasıl oluşturulduğunu anlatan Akdoğan, vatandaşların telefon, kulaklık, bilgisayar, tablet, otomobil ve hatta traktör alırken TRT payı ödediğini söyledi. TRT bütçesinin yüzde 70’inin doğrudan halktan toplandığını, kalan yüzde 30’unun ise kamu kurumlarının verdiği reklamlardan oluştuğunu belirtti. Akdoğan, “Yani TRT’nin bütçesinin yüzde yüzü sizin cebinizden çıkıyor” dedi.

“BU PARALARLA PROPAGANDA YAPILIYOR”

Toplanan kamu kaynaklarının tarafsız yayıncılık için değil propaganda için kullanıldığını söyleyen Akdoğan, İzmir’in TRT’nin en az izlendiği illerden biri olduğunu vurguladı. İzmirlilerin TRT yayınlarına itibar etmediğini belirterek yurttaşları bu duruşlarından dolayı kutladı.

“TRT’NİN SON 24 SAATLİK HABERLERİNİ OKUYORUM”

Akdoğan, TRT’nin son 24 saatte yayınladığı haberlerden örnekler vererek kamuoyuyla paylaştı. Seçtiği 10 haberi tek tek okuyan Akdoğan, TRT’nin ülkenin gerçek sorunlarını görmezden geldiğini söyledi.

TRT’DE YAYINLANAN HABER BAŞLIKLARI

Akdoğan’ın aktardığına göre TRT’de son 24 saat içerisinde şu haberler yer aldı:

Kaliforniya’da yolların karla kapanması

Hawaii’de yanardağın lav püskürtmesi

Arjantin’de bir AVM’yi su basması

Kazakistan’da bir sürücünün aracıyla yılbaşı ağacını devirmesi

Bursa’da tamir edilen bir araca başka bir aracın çarpması

Yakutistan’da hava sıcaklığının eksi 56 dereceye düşmesi

Malatya’da bir aracın dönerciye girmesi

Adana’da manevra yapan otomobilin başka bir araca çarpması

Azerbaycan’da TRT’ye ödül verilmesi

Bolu’da Karaca ayısının görüntülenmesi

Akdoğan, "Bu haber listesi TRT’nin Türkiye’nin gerçek gündeminden ne kadar kopuk olduğunun açık göstergesidir" diye konuştu.

Akdoğan, TRT’nin kamuoyunu doğrudan ilgilendiren ekonomik ve toplumsal sorunları görmezden geldiğini söyledi.

Akdoğan, “TRT yöneticileri söylediklerimizin doğru olup olmadığını biliyor. Eğer bize gönül vermeyen yurttaşlarımız teyit etmek isterse TRT’nin X hesabına girsinler” dedi. TRT’nin haber tercihlerini sıralayan Akdoğan, Kaliforniya’daki kar yağışı, Hawaii’deki su baskınları, Yakutistan’daki eksi 56 derece gibi haberlerin ön plana çıkarıldığını, ancak Türkiye’de yurttaşların yaşadığı gerçek sorunların ekrana taşınmadığını ifade etti.

“ZAMLAR VAR, TRT’DE HABERİ YOK”

Akdoğan, 2022–2025 yılları arasında üniversite eğitiminin yüzde 1405 zamlandığını, dana etine yüzde 1109, kiralara yüzde 1169, çocuk bakım hizmetlerine yüzde 1096 oranında zam geldiğini belirterek, “TRT bunların hiçbirini vermedi” diye konuştu.

TRT’nin, MS hastası Tayfun Kahraman’ın cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarına, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın tutukluluk sürecine ve gazeteci Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınmasına da yer vermediğini vurgulayan Akdoğan, “Bu yayıncılık bizim paralarımızla yapılıyor ama halkın gerçekleri gizleniyor” dedi.

“ASGARİ ÜCRET GERÇEĞİ SAKLANDI”

Asgari ücret konusuna da değinen Akdoğan, 2025 yılında asgari ücretin euro bazında gerilediğini, altın ve temel gıda alım gücünün ciddi biçimde düştüğünü söyledi. Akdoğan, “Geçen yıl asgari ücretle dört buçuk çeyrek altın alınabiliyordu, bu yıl iki buçuk çeyrek altına düştü. TRT bunu da vermedi” ifadelerini kullandı.

“TRT’YE SADECE AK PARTİLİLER ÇIKIYOR”

TRT ekranlarının tek taraflı kullanıldığını savunan Akdoğan, “TRT’ye AK Partili siyasetçiler, akademisyenler ve gazeteciler çıkıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak paramızla bile TRT’ye reklam veremiyoruz” dedi. TRT’nin çizgi film kanallarının dahi propaganda aracı haline getirildiğini öne sürdü.

“DAVALAR TRT’DEN CANLI YAYINLANSIN” ÇAĞRISI

Akdoğan, Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarına yönelik yargı süreçlerine de değinerek, yaklaşık 4 bin 700 sayfalık iddianameyi eleştirdi. “Bu iddianame adliyede değil, sarayda hazırlanmıştır” diyen Akdoğan, CHP’nin Meclis’e sunduğu kanun teklifini hatırlattı.

Akdoğan, seçimle göreve gelmiş yöneticilerin yargılamalarının TRT’den canlı yayınlanması gerektiğini belirterek, “Haklı davamıza güveniyoruz. TRT’de bu davayı canlı yayınlayacak yürek var mı?” diye sordu. MHP’nin bu teklife hayır oyu verdiğini de hatırlattı.

Konuşmasını, tutuklu bulunan parti yöneticilerinin derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyleyerek tamamlayan Akdoğan, “Biz yol arkadaşlarımıza güveniyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in nasıl dimdik durduğunu biliyoruz” dedi.

Akdoğan, “Birazcık yüreğiniz varsa bu yasaya destek olun. TRT, 23 yılın sonunda hiç değilse bir kez kamunun yanında dursun” dedi.

ÇAĞATAY GÜÇ’TEN “TRT’DEN CANLI YAYIN” ÇAĞRISI “BU BİR PARTİ MESELESİ DEĞİL, ADALET MESELESİDİR”

CHP İzmir İl başkanı Çağatay Güç, Ekrem İmamoğlu davasının TRT’den canlı yayınlanması çağrısında bulundu. Çağatay Güç, davanın TRT’den canlı yayınlanması gerektiğini belirterek, “Gizlenecek bir şey yoksa, kaçınılacak bir soru yoksa şeffaflıktan neden çekiniliyor? 31 Mart’ta yaklaşık 9 milyon yurttaşın oy kullandığını ve Ekrem İmamoğlu’nun 13 bin 729 oy farkıyla seçimi kazandı. Bu sonuç milletin iradesidir" dedi. Güç, seçimlerin iptal edilmesiyle yurttaşların “Benim oyum değersiz mi?” sorusuyla karşı karşıya bırakıldığını dile getirdi.

23 Haziran 2019’da ise milletin çok daha güçlü bir irade ortaya koyduğunu söyleyen Güç, 777 bin 581 oy farkıyla alınan sonucun yalnızca bir seçim değil, aynı zamanda bir demokrasi dersi olduğunu ifade etti.

“BU MESELE HERKESİN MESELESİDİR”

Çağatay Güç, konunun yalnızca CHP seçmeninin değil, sağcının, solcunun ve siyasetle ilgilenmediğini söyleyen milyonların da meselesi olduğunu vurgulayarak, "Asıl sorun “Yarın aynı şey bana da yapılır mı?” duygusu. Bir belediye başkanıyla başlayan haksızlık yarın bir esnafa, çiftçiye ya da öğretmene de uzanabilir. Bu sebeple adalet terazisi bir kez şaştığında hiç kimse kendini güvende hissedemez" dedi.

TRT’nin 83 milyon yurttaşın vergileriyle yayın yaptığını hatırlatan Çağatay Güç, "Bu ekranların bir partinin değil, milletindir. Davanın kapalı kapılar ardında değil, milletin gözü önünde görülmesi gereklidir" dedi.