Umut davasında mahkeme; firari sanık Oğuz’un Avusturalya’dan getirilmesi için harekete geçti: ‘O tuğlalar çekilecek, o duvarlar yıkılacak’

Gazetemizin katledilen yazarları, devrim şehitleri Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok’un cinayetleri ile 22 faili meçhul cinayetin ele alındığı Umut Davası’na firari sanık Oğuz Demir yönünden dün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmaya, gazeteci Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars ile aile avukatı katıldı. Ayrıca duruşmayı CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın da aralarında bulunduğu CHP heyeti takip etti.

Mahkeme başkanı dosyaya gelen belgeleri okuduktan sonra söz alan avukat, sanık Oğuz Demir adına kayıtlı bir araç bulunduğunu belirterek araçla ilgili ayrıntılı araştırma yapılmasını talep etti. Avukat ayrıca, sanık ve ailesinin Avustralya’da bulunduğuna dair bilgiler olduğunu ifade ederek iade sürecinin başlatılmasını istedi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE YAZI GÖNDERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Demir adına kayıtlı olduğu bildirilen aracın ilk tescil tarihinden itibaren trafikte gördüğü işlemlere ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına hükmetti. Sanığın Avustralya’da bulunma ihtimali nedeniyle iadesi için Adalet Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmasına ve ailesinin Türkiye’ye giriş-çıkış kayıtlarının araştırılmasına da karar verildi. Duruşma 14 Temmuz tarihine ertelendi.

‘33 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN AYDINLANAMADI’

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Uğur Mumcu’nun katledilişinin üzerinden 33 yıl geçtiğini anımsatarak, “33 yıl boyunca hala tam olarak aydınlatılamamış bir dava ile karşı karşıyayız” dedi.

Sanık Oğuz Demi’in kırmızı bültenle arandığına ancak bugüne kadar yakalanamadığına dikkat çeken Günaydın, “Birileri o tuğlayı çekmek istemiyorlar mı? Mahkemenin yazdığı müzekkere ile bu işin 33 yıl boyunca geldiği noktalar açıktır. Burada bir siyasi irade eksiği olduğunu görüyoruz. Eninde sonunda bütün faillerini mutlaka ortaya çıkaracağız. Mutlaka, o tuğlayı oradan çekeceğiz. Duvar kimin başına yıkılması gerekiyorsa onun başına yıkılsın, yeter ki Türkiye aydınlansın” ifadelerini kullandı.

Mumcu’nun kızı Özge Mumcu da “Türkiye, maalesef faili meçhul cinayetlerine yenilerini ekledi ve yenileri eklenmesin diye bu adalet arayışımız hep beraber sürüyor. Bundan sonra da sürmeye devam edecek. O tuğlalar çekilecek, o duvarlar yıkılacak” dedi.