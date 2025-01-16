Umut davasında 'Mehmet Ağar' kararı: Tanık olarak dinlenecek!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 11:58

Güncelleme: 16.01.2025 - 11:58

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, gazetemiz yazarları Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, hukukçu Muammer Aksoy ve akademisyen Bahriye Üçok'un öldürülmesiyle bağlantılı 'Umut davası'nın duruşması yapıldı.

Mahkeme, ara kararında dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın tanık olarak dinlenmesine ve sanık Oğuz Demir ile ailesinin Türkiye'de yaşayıp yaşamadığının tespiti için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar verdi.