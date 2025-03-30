‘Umutsuzluğa kapılırsan bu kalabalığı anımsa’

Yayınlanma: 30.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.03.2025 - 09:01

Daha Marmaray’ın Yenikapı durağında başladı sloganlar. Maltepe’ye yaklaştıkça topluluğun heyecanı daha da artıyordu. “Susma, sustukça sıra sana gelecek”. Mitingin en yakınındaki Süreyya Plajı durağı tıklım tıklımdı. Gençler, emekliler, çocuklarıyla gelenler. Buna karşın ne öne geçmek için çabalayan vardı ne de bir tartışma. Yarım saati bulan istasyondan çıkış sloganlarla mini bir mitinge dönüştü. “Hak, hukuk, adalet”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz.”

Yoğunluk nedeniyle Marmaray’dan erken inenler sahil yolundan yürüyerek kortej oluşturdu. Süreyya Plajı istasyonundan miting alanına ulaşmak ise yaklaşık bir saati buldu.

Saraçhane direnişini okullarında polis engelini aşarak başlatan İstanbul Üniversitesi öğrencileri ile tutuklu gençlerin aileleri alana girerken büyük alkış aldı, sloganlarına yurttaş eşlik etti. Mitingte İmamoğlu ailesinin “mücadele” çağrısı, bir yurttaşın ses tonunu Murat Karayalçın’a benzettiği CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in tutuklu üniversitelilere yolladığı selam, Silivri’den gönderdiği mesajı yapay zeka tarafından seslendirilen Ekrem İmçinamoğlu’nun “Millet bütün iktidarlardan büyüktür” sözü, CHP Genel Başkanı Özgür iÖzel’in “Biz artık korkuyu ve yorgunluğu evde bıraktık. Sokaklardayız. Meydanlardayız” çıkışı büyük alkış aldı. Bir yurttaş, “Gençlerden özür diliyoruz. İyi bir dünya bırakamadık size. 78’liler” yazılı dövizle alana gelmişti. Bir diğeri de “Torunlarım için buradayım” diye yazmıştı.

DEMOKRASİ İÇİN İMZA KUYRUĞU

Mitingden çıkışta alana kurulan imza masalarına yurttaş büyük ilgi gösterdi. 27 milyon imzaya ulaşılırsa “iktidara yapılacak erken seçim çağrısında” bir adım daha atılacak. İmza metninde “Ben yüreği Cumhuriyetten, demokrasiden ve adaletten yana atan on milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben milli iradeyim! Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşmasını; demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum” dendi.

Dönüşte de yurttaşın sloganı ortaktı: “Direne, direne kazanacağız”...

2.2 milyonluk katılım sadece bir siyasi gösteri değil, aynı zamanda toplumun adalet ve özgürlük arayışının sembolü, Saraçhane direnişiyle birlikte Türkiye’nin geleceği için bir umut oldu. O dövizdeki gibi, “Umutsuzluğa kapılırsan bu kalabalığı anımsa...