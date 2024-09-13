Umut'un jandarma olma hayali gerçekleştirildi

Yayınlanma: 13.09.2024 - 09:32

Güncelleme: 13.09.2024 - 09:32

23 yaşındaki down sendromlu Umut Gökçe Kurt, ailesi ve çevresindekilere sürekli gördüğü jandarma personellerini göstererek üniforma giymek istediğini söyledi. Bölgede görev yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Abdurrahman Özgül'de Umut'un isteğini Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı Tömük Jandarma Karakolu'na iletti. Jandarma tarafından evinden alınan Umut'a önce üniforma giydirildi ardından da araçlar ve karakol gezdirildi.

Jandarma olma hayaline kavuşan Umut'un evine bırakılırken ailesi de teşekkür etti.

