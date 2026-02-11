UNDP’nin zirvesinde Türkiye’yi gururlandıran atama

Dünya genelinde 170 ülkede yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), yönetim kadrosunda kritik bir değişikliğe gitti. Kariyeri boyunca Dünya Bankası ve UNDP bünyesinde önemli projelere liderlik eden Şebnem Şener, ajansın gelecekteki yol haritasını yönetecek kilit isim oldu.

DOĞRUDAN BAŞKANA BAĞLI ÇALIŞACAK

9 Şubat 2026 itibarıyla görevine başlayan Şener, New York’taki İcra Ofisi’nde doğrudan UNDP Başkanı Alexander De Croo’ya bağlı olarak görev yapacak. Şener, UNDP’nin 2026-2029 Stratejik Planı kapsamındaki kurumsal önceliklerin; dijital inovasyon, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir finansman gibi alanlarla entegre edilmesine liderlik edecek.

KONYA’DAN ODTÜ’YE, ORADAN DÜNYA SAHNESİNE

Şebnem Şener’in başarı öyküsü Konya’da başladı. Konya Meram Anadolu Lisesi’nden mezun olan Şener, lisans eğitimini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Akademik kariyerini ABD’deki George Washington Üniversitesi’nde ekonomi üzerine yaptığı doktora ile taçlandıran Şener, finans dünyasında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip.

FİNANS DÜNYASINDA 20 YILLIK DENEYİM

Kariyerine Dünya Bankası’nda başlayan Şener, yedi yıl boyunca düşük ve orta gelirli ülkelerde finansal sektör reformları ve kriz simülasyonları üzerine çalıştı. 2015 yılından bu yana UNDP bünyesinde sürdürülebilir finans alanında devrim niteliğinde projelere imza atan Şener, son iki yıldır "Sürdürülebilir Kalkınma Araçları için Özel Finansman" biriminin başındaydı.

Şener’in yeni dönemdeki en büyük sorumluluğu, UNDP’nin küresel ve bölgesel birimleri arasındaki stratejik uyumu sağlayarak, yoksulluğu azaltma ve dayanıklılığı artırma hedeflerinin sahada somut sonuçlara dönüşmesini koordine etmek olacak.