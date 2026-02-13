Cumhuriyet Gazetesi Logo
UNESCO adayı bölgeye ‘granit ocağı’ projesi... Belediye yargıya taşıdı!

13.02.2026 14:51:00
ANKA
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama'da Berko Madencilik Orman Ürün. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin fıstık çamı deposu olarak bilinen ve UNESCO tarafından tescillenerek Küresel Jeopark ağlarına dahil edilmesine yönelik sürecin devam ettiği alanda yapmak istediği ‘granit ocağı’ projesini yargıya taşıdı.

İzmir büyükşehir Belediyesi, Bergama ilçesi Okçular ve Ayvatlar Mahalleleri sınırları içerisinde Berko Madencilik Orman Ürün. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hakkında "ÇED Olumlu" kararı verilen "granit ocağı" projesini yargıya taşıdı.

UNESCO SÜRECİNE DİKKAT ÇEKİLDİ!

Proje alanı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda 'tarım arazisi' olarak belirlenen bölgede yer alırken Büyükşehir, ÇED başvurusunda projeye ilişkin olumsuz görüş belirtmişti.

Raporda, ÇED alanı olarak belirlenen 77,78 hektarlık alanın tamamı fıstıklık, müfrez bağ ve müfrez fıstıklık nitelikli şahıs parselleri üzerinde kaldığı belirtilirken alana ilişkin UNESCO sürecinin olduğu kaydedildi.

FISTIK ÇAMI DEPOSU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı görüş yazısında ise, proje alanının bölgedeki fıstık çamı ormanlarının ekosistem ve mikroklimatik iklim özelliği dolayısıyla Türkiye'nin önemli coğrafyalarından biri olarak değerlendirilmesi gerektiği ve alanda yapılacak ormancılık ve tarımsal üretim (fıstık çamı) faaliyetleri dışındaki her türlü çalışma bu özel bölgenin yok olması anlamına geleceği uyarısında bulunulmuştu.

DAVA BAŞVURUSU YAPILDI

Öte yandan; İzmir Büyükşehir Belediyesi, olumsuz görüşe rağmen alanda granit ocağı projesine izin verilmesinin ardından yargı sürecini başlattı.

Dava başvurusunda, proje için seçilen bölgenin Jeopark Alanı olarak değerlendirilen bölgeler içerisinde kaldığına dikkat çekilirken ocağın söz konusu alanda yer almasının uygun bulunmadığının bakanlığa bildirildiği hatırlatıldı.

Büyükşehir, İzmir 5. İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak kurumun olumsuz görüşüne rağmen Berko Madencilik Orman Ürün. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan ''Granit Ocağı'' projesi hakkında düzenlenmiş olan söz konusu ÇED Olumlu Belgesi’nin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açılması için işlemleri başlattı.

