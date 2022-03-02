UNICEF'ten İmam hatiplere 2 milyon 870 bin TL hibe
Merkezi sınavlarda bir türlü istenilen başarıyı yakalayamayan imam hatiplerin “akademik başarısı” için UNICEF’ten 350 bin dolar hibe alındı. Projeye bin 29 Anadolu imam hatip lisesinin dahil edildiği öğrenildi.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılında pilot okullarda başlattığı, “Üniversiteye Doğru Hedef 2021” projesi kapsamında UNICEF’ten 350 bin dolarlık hibe aldığı ortaya çıktı. Nisan 2021’de alınan ve TL karşılığı 2 milyon 870 bin TL olan hibenin kullanma amacının, “Anadolu imam hatip liselerindeki akademik başarıyı artırmak” olduğu öğrenildi.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, merkezi sınavlarda akademik eğitim veren liselerin gerisinde kalan imam hatiplerin başarısının artırılması için başlatılan çok sayıda proje arasında “Akademik Başarıyı Artırma Projesi” de yer aldı. 2019 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü döneminde pilot olarak seçilen okullarda başlatılan projenin kapsamı 2020 ve 2021 yıllarında genişletildi.
350 BİN DOLARLIK HİBE
Türkiye genelindeki 472 proje Anadolu imam hatip lisesi rehberliğinde uygulanan projeye 2021 yılı itibarıyla bin 29 Anadolu imam hatip lisesi dahil edildi. Proje için UNICEF Türkiye Ülke Programı 2021-2022 Eylem Planı kapsamında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne toplam 350 bin dolar hibe edildiğini belirtti.
Dolar kurunun 8,2300 TL olduğu Nisan 2021’de alınan hibenin TL karşılığının 2 milyon 870 bin TL olduğu bildirildi.
Proje kapsamında UNICEF hibesiyle yapılacak, afiş ve broşür basımını da içeren bazı faaliyetler şöyle sıralandı:
- Akademik koçluk programı sürdürülürken öğrencilere koçluk ajandasının kazandırılması.
- İnternet ve sosyal medya hesaplarının oluşturulması.
- Öğrenci koçluğu ve etkin takip.
- Üniversite gezileri.
MEB TARAFINDAN AYRICALIKLAR SAĞLANIYOR
Din adamı yetiştirmek amacıyla kurulan ancak fen, sosyal ve Anadolu liseleri programlarını bünyesinde toplayan imam hatip liselerindeki akademik başarısızlığın önlenememesi üzerine MEB, daha önce de çok sayıda destekte bulundu.
İmam hatiplere sağlanan ayrıcalıklar şöyle kaydedildi:
- İHL’lerin başarısını artırmak için 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan projeler için 2020 yılı sonu itibarıyla yapılan harcama 2 milyon TL oldu. 2021’de harcanması öngörülen 6 milyon TL ile birlikte iki yılda toplam 8 milyon TL harcanacak projeden geriye kalan paranın 2022 ve 2023 yıllarına bölüştürüleceği öğrenildi. Buna göre imam hatip okullarındaki öğrenci başarısının artırılmasına yönelik çalışmalar için 2022 ve 2023 yıllarında 4’er milyon TL harcanacak.
- Eylül 2020’de hayata geçirilen ERDEM adı verilen proje kapsamında destek için başvuran imam hatip liselerine 15 bin TL ile 50 bin TL arasında bütçe verilmesi kararlaştırıldı. Programın hedef kitlesi Anadolu imam hatip liseleri yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri olarak belirlendi.
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