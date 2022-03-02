UNICEF'ten İmam hatiplere 2 milyon 870 bin TL hibe

02 Mart 2022 Çarşamba, 09:23

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılında pilot okullarda başlattığı, “Üniversiteye Doğru Hedef 2021” projesi kapsamında UNICEF’ten 350 bin dolarlık hibe aldığı ortaya çıktı. Nisan 2021’de alınan ve TL karşılığı 2 milyon 870 bin TL olan hibenin kullanma amacının, “Anadolu imam hatip liselerindeki akademik başarıyı artırmak” olduğu öğrenildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, merkezi sınavlarda akademik eğitim veren liselerin gerisinde kalan imam hatiplerin başarısının artırılması için başlatılan çok sayıda proje arasında “Akademik Başarıyı Artırma Projesi” de yer aldı. 2019 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü döneminde pilot olarak seçilen okullarda başlatılan projenin kapsamı 2020 ve 2021 yıllarında genişletildi.

350 BİN DOLARLIK HİBE

Türkiye genelindeki 472 proje Anadolu imam hatip lisesi rehberliğinde uygulanan projeye 2021 yılı itibarıyla bin 29 Anadolu imam hatip lisesi dahil edildi. Proje için UNICEF Türkiye Ülke Programı 2021-2022 Eylem Planı kapsamında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne toplam 350 bin dolar hibe edildiğini belirtti.

Dolar kurunun 8,2300 TL olduğu Nisan 2021’de alınan hibenin TL karşılığının 2 milyon 870 bin TL olduğu bildirildi.

Proje kapsamında UNICEF hibesiyle yapılacak, afiş ve broşür basımını da içeren bazı faaliyetler şöyle sıralandı:

Akademik koçluk programı sürdürülürken öğrencilere koçluk ajandasının kazandırılması.

İnternet ve sosyal medya hesaplarının oluşturulması.

Öğrenci koçluğu ve etkin takip.

Üniversite gezileri.

MEB TARAFINDAN AYRICALIKLAR SAĞLANIYOR

Din adamı yetiştirmek amacıyla kurulan ancak fen, sosyal ve Anadolu liseleri programlarını bünyesinde toplayan imam hatip liselerindeki akademik başarısızlığın önlenememesi üzerine MEB, daha önce de çok sayıda destekte bulundu.

İmam hatiplere sağlanan ayrıcalıklar şöyle kaydedildi: