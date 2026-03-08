Üniversite aldattı, YÖK kandı: YÖK gericiliğe desteğin üstünü örttü!

Hizbullah’a yakın Medrese Âlimleri Vakfı (MEDAV) ile Mardin Artuklu Üniversitesi öncülüğünde, Diyarbakır İl Müftülüğü, Diyanet Akademisi Başkanlığı Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi ile Dicle Üniversitesi’nin paydaşlığında Diyarbakır’da 7-8 Aralık 2024’te “Akademi-Medrese Buluşmaları 2 - Medresenin Geleceği Çalıştayı” düzenlenmişti.

CUMHURİYET GÜNDEME GETİRDİKTEN SONRA YARGIYA TAŞINDI

Gazetemiz Cumhuriyet’in 13 Aralık 2024’te “Yasal statü istediler” başlığıyla gündeme getirdiği çalıştayda; medreselerin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde kurulacak bir kurulla ilişkilendirilerek yasal statü verilmesi istenmişti. Söz konusu çalıştaya ilişkin ise Ankara’da Av. İsmail Sami Çakmak 18 Aralık 2024’te suç duyurusunda bulunmuştu.

‘ANAYASAYA KARŞI EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİLER’

Av. Çakmak dilekçesinde; söz konusu çalıştay kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Diyanet Akademisi Başkanlığı Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Bahadır Opus, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ve Medrese Âlimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi’nin “anayasaya karşı eylem gerçekleştirdiğini” belirtmişti.

BAŞSAVCILIK ‘DÜŞÜNSEL BİR İSTİŞARE’ OLARAK TANIMLADI

Av. Çakmak’ın suç duyurusuna ilişkin ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Mart 2025’te kavuşturmaya yer olmadığı (KYOK) yönünde karar verdi. Başsavcılık, söz konusu kararının gerekçesinde çalıştayın “medreselerin ilerideki pratiği üzerine düşünsel bir istişare” olarak nitelendirerek, çalıştayda herhangi bir suç ve suç unsuru barındırmadığını savundu.

YÖK DE İNCELEMESİNİ TAMAMLADI

Başsavcılığın ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) da üniversitelerin gericiliğe verdiği desteği görmezden geldi. YÖK tarafından Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat hakkında yürütülen inceleme sonucu 17 Şubat’ta Av. Çakmak’a bildirildi. Belgede konuya ilişkin Yükseköğretim Denetleme Kurulu’nca inceleme yapıldığı bildirildi. YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Metin Topcuoğlu’nun imzasının bulunduğu belgede; üniversite tarafından sunulan cevap yazısına da yer verildi. Belgede karara ilişkin ise “İleri sürülen iddiaların sübjektif değerlendirmeler ve üçüncü kişi beyanlarına dayandığı, bu nedenle Prof. Dr. Eronat hakkında disiplin ve ceza hukuku açısından işlem yapılmasına gerek olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

ÜNİVERSİTE YÖK’E YANILTICI BİLGİ VERDİ!

YÖK’ün belgesinde; üniversitenin cevap yazısında söz konusu çalıştayın üniversite tarafından düzenlenmediği, organizasyonun üniversitenin kurumsal yetki ve sorumluluk alanı dışında gerçekleştirildiği, üniversite adına herhangi bir rektör, rektör yardımcısı ve/veya yetkili personelin katılmadığının belirtildiği, bunların da belegeleriyle sunulduğu aktarıldı. Oysa söz konusu çalıştay hakkında yayımlanan 16 sayfalık broşürün her sayfasında Dicle Üniversitesi’nin amblemine yer verildi. Bununla birlikte yine söz konusu broşürde Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat’ın da çalıştayın ilk gününe katılarak açılış konuşması yapacağı belirtildi. Ayrıca çalıştayın bilim kurulunda Dicle Üniversitesi’nden iki akademisyenin de bulunduğu gösterildi.

ÜNVERSİTE RESMİ SAYFASINDAN DA DOĞRULADI

Broşürün yanı sıra ise Dicle Üniversitesi’nin resmi sayfasından 8 Aralık 2024’te çalıştaya ilişkin yayımlanan haberde; Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin çalıştayın paydaşlarından olduğu ve çalıştayın açılışında fakültenin hocalarından bir öğretim görevlisinin Kuran okuduğu açıklandı. Ancak Rektör Prof. Dr. Eronat’ın çalıştayda açılış konuşmasına katılmadığı belirtildi.