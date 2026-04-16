Üniversite hocasına maganda kurşunu: Yemek yerken vurdular, hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'ta bulunan markete silahla ateş etti.

O sırada kurşunlardan biri marketin yanındaki bulunan dürümcüde yemek yiyen Semih Kaçmaz'a isabet etti.

Ağır yaralanan Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaçmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Semih Kaçmaz'ın, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.