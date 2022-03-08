Üniversite mezunu işsiz sayısı Avrupa’nın 3 katı
Üniversiteli işsizlerin sayısı her geçen gün artıyor. Üniversitelere girişte baraj puanının kaldırılması bu sayının daha da katlanacağına işaret ediyor. Eurostat verilerine göre, Türkiye'deki üniversiteli işsiz sayısı şimdiden Avrupa ortalamasının 3 kat üzerinde seyrediyor.
Geçtiğimiz ay 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı.
Baraj puanlarının kaldırılmasıyla artık üniversiteye girmek daha kolay bir hale geldi. Türkiye, nüfusa göre üniversite öğrenci oranı Avrupa’da birinci sıradayken, bu durum beraberinde işsiz üniversite mezunu oranının artmasına da yol açıyor.
Avrupa İstatistik Ofisi’nin 2020 verileri alınarak, Türkiye’de ilkokul ve üniversite mezunlarının işsizlik oranlarını karşılaştırıldı.
Oranlar, Türkiye’yi Avrupa’da yine olumsuz anlamda özel bir ülke statüsüne getirdi.
Eurostat verilerine göre Türkiye’de üniversite mezunlarının işsizlik oranı, ilkokul mezunlarının işsizlik oranından daha yüksek.
BU ALANDA AVRUPA'DA LİDER
Eurostat verilerine göre 20-64 yaş arası nüfusta Türkiye’de üniversite mezunlarının işsizlik oranı %12,7 seviyesinde. İlköğretim veya daha düşük seviyede eğitime sahip olanlarda ise işsizlik oranı %12,6 ile bu oranın altında. Avrupa ülkelerinin geri kalanına bakıldığındaysa bu oranın tam tersi olduğu rahatlıkla görülebiliyor.
Avrupa Birliği ülkelerinde 2019 yılı ortalamasına göre üniversite mezunlarında işsizlik oranı %4 seviyesinde. Bu oran, ilköğretim mezunlarındaysa %12,4. Aradaki farkın en yüksek olduğu ülkelerden birisi olan Slovakya’da üniversite mezunlarının işsizlik oranı %3,5 iken ilkokul mezunlarının işsizlik oranı %29,7. Romanya, Çekya, Macaristan, Avusturya, Bulgaristan, İsveç, Karadağ, Litvanya, Almanya ve Polonya gibi ülkelerde de arada benzer uçurumlar mevcut.
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