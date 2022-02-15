Son dakika: İşsizlik verileri açıklandı: TÜİK yine şaşırtmadı

15 Şubat 2022 Salı, 10:12

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Türkiye'de işsiz sayısı 2021 yılı 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomik kriz döneminde art arda yapılan işten çıkarmalarla birlikte, verilerinin güvenilirliği tartışma konusu olan TÜİK'in işsizlik sayısının azaldığını açıklaması dikkat çekti.

2021 yılı son çeyrek işgücü istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 46,7 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 740 bin kişi artarak 29 milyon 927 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 1,0 puanlık artış ile yüzde 46,7 oldu.