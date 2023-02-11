Endonezya'nın Talaud adaları yakınlarında deprem meydana geldi
Endonezya'nın Talaud adaları yakınlarında büyük bir deprem meydana geldi.
Endonezya'nın, Talaud adaları yakınlarında 6.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.
Endonezya'nın jeofizik ajansı BMKG, 6,8 mil derinlikteki depremin tsunamiyi tetikleme potansiyeli olmadığını söyledi.
Talaud adaları, Endonezya'nın kuzeydoğusunda yer alıyor.
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