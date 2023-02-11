Endonezya'nın Talaud adaları yakınlarında deprem meydana geldi

Endonezya'nın Talaud adaları yakınlarında büyük bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 13:18
Endonezya'nın Talaud adaları yakınlarında deprem meydana geldi
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Endonezya'nın, Talaud adaları yakınlarında 6.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

Endonezya'nın jeofizik ajansı BMKG, 6,8 mil derinlikteki depremin tsunamiyi tetikleme potansiyeli olmadığını söyledi.

Talaud adaları, Endonezya'nın kuzeydoğusunda yer alıyor.


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