Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa İzBB’den çözüm

Yayınlanma: 25.12.2023 - 14:33

Güncelleme: 25.12.2023 - 14:33

İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm üretebilmek için başlattığı yatırımları hız kesmeden sürdürüyor. Tepeköy Mahallesi’nde geçen dönem Torbalı Belediyesi tarafından hizmet binası olarak yapımına başlanan ancak inşaat halinde kalan yatırımı İzmir Büyükşehir Belediyesi devraldı ve yapının öğrenci yurduna dönüştürülerek kente kazandırılması için düğmeye bastı. Başkan Tunç Soyer, yükseköğrenim kız öğrenci yurduna dönüştürülecek binanın projesini yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

YURT ÖNÜMÜZDEKİ EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIR OLACAK

Üniversite öğrenimi için İzmir’e gelen kız öğrencilere hizmet verecek yapının 300 kişi kapasiteli olacağını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Önümüzdeki günlerde binanın mühendislik projeleri tamamlanacak. Binanın dönüşümünün tamamlanması için yapım ihalesine çıkılacak ve 2024 yılının ilk aylarında ihale süreci gerçekleştirilerek inşaat faaliyetine başlanacak. Önümüzdeki eğitim döneminde ise kız öğrenci yurdumuz hazır olacak. Evka 3 ve Evka-4’te yapacağımız yurtlarla birlikte 1300 öğrencinin barınma sorununu çözmüş olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

SPOR SAHASI VE PARK ALANI DA OLACAK

12 bin metrekarelik alana sahip Torbalı Öğrenci Yurdu içerisinde idari birimler, yemekhane ve öğrenci odaları, etüt-çalışma ve dinlenme odaları bulunacak. 300 öğrenci kapasitesine sahip olacak yurt ayrıca engelli kullanımına uygun olarak düzenlenecek. Etüt ve Projeler ile Yapı İşleri daire başkanlıklarına bağlı ekipler öğrencilerin spor yapabilmesi için spor sahası yapacak. Öğrenci yurdunun dışına oturma alanları, yürüyüş yolları, tartan pistten oluşan 5 bin beş yüz metrekarelik rekreasyon alanı da yapılacak.

BORNOVA’DAKİ YURT PROJELERİ SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova’nın Evka -3 ve Evka-4 semtlerinde de öğrenci yurdu projelerini sürdürüyor. Evka-3’te 822 öğrenci kapasiteli yurt kompleksi için çalışmalar devam ediyor. Proje için yeniden yapım ihalesine çıkılacak. Tesiste öğrencilere sosyal aktivite imkanı sağlanması amacıyla konferans salonu, yemekhane, kafeterya, spor salonu, sanat atölyeleri, kütüphane, otopark gibi farklı fonksiyonlar bir arada tasarlanacak.

Evka-4’de planlanan kız öğrenci yurdunun projeleri tamamlandı, yakın bir zamanda yapımına başlanacak. Yurtta 170 öğrencinin barınma ihtiyacı karşılanacak.