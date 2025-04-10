Üniversite öğrencilerinin ‘Dayanışma Sahnesi’ne Anne Baba Dayanışma Ağı da katıldı: ‘Gözümüzde korkudan eser var mı’

Yayınlanma: 10.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.04.2025 - 04:00

Üniversite öğrencileri, tutuklu seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının yanı sıra protesto eylemlerinde tutuklanan öğrencilere destek için önceki gün İstanbul Kadıköy’de bir araya geldi.

İBB tarafından etkinlik alanına dönüştürülen Festival Park Kadıköy’de toplanan gençler soğuk havaya karşın alanı doldurdu. “Gençlik Dayanışma Sahnesi” başlığıyla düzenlenen etkinlikte İlkay Akkaya, Adamlar, Grup Gündoğarken, Dolu Kadehi Ters Tut, Bandista, Erdal Güney, Jakuzi, Ufuk Beydemir’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve grup şarkılar söyledi.

Hava karardıktan sonra da gençler alanı terk etmedi, halaylar çekti, sloganlar attı, tutuklu bulunan arkadaşlarının isimlerini hep bir ağızdan söylediler. Üniversite gruplarının öncülük ettiği etkinlikte öğrenciler ilk olarak Kadıköy rıhtımında toplandı. Burada hapiste tutulanlar için özgürlük çağrıları yapıldı, polisin abluka altına aldığı gençler, olaysız bir şekilde Festival Park alanına yürüdü. Tutuklu öğrencilerin ailelerinden oluşan “Anne Baba Dayanışma Ağı” da binlerce üniversiteliyi alanın girişinde karşıladı.

Dayanışma konseri öncesinde eylemi organize eden 15 üniversite adına ortak basın açıklaması okundu. Açıklamada demokratik hak ve özgürlükleri savunmanın suç olmadığı vurgusu yapıldı. Tutuklu öğrencilerin aileleri de çocuklarının polis şiddetine maruz kaldıklarını kaydetti. Aileler adına yapılan açıklamada, “Korkuyu aştık, bakın gözlerimize hiç korkudan eser var mı? İktidara sesleniyoruz, çocuklarımızı serbest bırakın” ifadelerine yer verildi.

'İÇİMİZDE BİR UMUT OLUŞUYOR'

Bir öğrenci dayanışma konserine dinozor kostümüyle katıldı. “Bizim örgütlenmemiz günbegün, anbean oluyor” diyen genç, “Birlikte eğlendiğimizde birbirimize daha çok güvendiğimizi hatırlatmak için bunu giydim. Her şeyden önce güvenebildiğimiz adalet kurumları istiyoruz, laik eğitim hakkımızın korunmasını istiyoruz. Bizden daha gençlerin, çocukların, onlara bakmak için çok uğraşan ailelerin daha rahat olabilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bir başka genç ise “Öğrenciler olarak bıkma noktamızı çok uzun süre önce aştık. Bu gençleri hep beraber direnirken görürken içimizde bir umut oluşuyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyor gibi hissediyorduk ama şimdi, direne direne kazanacağız” diye konuştu.

ÇOCUKLARI TUTUKLU AİLELER CHP LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Anne Baba Dayanışma Ağı ile bir araya geldi. Özel’e görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti. Anne Baba Dayanışma Ağı önceki gün ise İstanbul Tabip Odası’nı ziyaret etti, öğrencilerin yaşadığı hak ihlallerini ayrıntılı bir şekilde aktararak destek talebinde bulundu. Tabip Odası yöneticileri, ailelere süreçte yaşanan hak ihlallerine dair kendilerine resmi başvuru yapmaları durumunda gereken her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti.

YEDİ GAZETECİYE ÜÇ YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Saraçhane’deki protestoları takip eden ve 25 Mart’ta tutuklanıp 27 Mart’ta tahliye edilen yedi gazeteci hakkında, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, AFP muhabiri Yasin Akgül, Now Haber Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabiri Bülent Kılıç, muhabir Zeynep Kuray, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam ve muhabir Hayri Tunç için altışar aydan üçer yıla kadar hapis istendi. İddianamede yedi gazetecinin de “olay yerinde gazetecilik faaliyetini ifa ettiklerine dair bir tespit yapılmadığı” öne sürüldü.