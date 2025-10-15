Üniversite öğrencisi Büşra'nın şüpheli ölümünde iddianame tamamlandı! DNA örneği, WhatsApp mesajı, olay yeri raporu…

30 Mart'ta Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi Büşra Cin, erkek arkadaşı Ö.K.'nin Karaçay Mahallesi'ndeki evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Korkunç olaya ilişkin Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

İddianamede, Büşra Cin'in tutuklanan erkek arkadaşı Ö.K. hakkında “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporlarda iddianameye eklendi.

MONTTA ATIŞ ARTIKLARI

Raporda Ö.K.’ya ait el swap örnekleri ile montta atış artıklarının tespit edildiği, atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığı kanaatine varıldığı ifade edildi.

SİLAHTA DNA ÖRNEĞİ BULUNDU

Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi raporunda ise olay yerinde ele geçirilen silahın dış yüzeyinden alınan biyolojik örnek üzerinde yapılan DNA incelemesi sonucunda, maktul ve sanığa ait DNA örneği bulunduğu ifade edildi.

MESAJI ORTAYA ÇIKTI

İddianamede Büşra Cin ve sevgilisinin olay gününe ait mesajlaşmaları da yer aldı.

Ö.K.nın olay gecesi "Her şey bitti Büşra, artık bitmiştir, her şey yok olmuştur" mesajı attığı tespit edildi.

BULUNMA ŞEKLİ İNTİHARA TERS

İddianamede Büşra Cin'in ölü bulunma şekline dair verilen detaylarda “Maktulün yatakta uzanır vaziyette intihar etmiş olması halinde ellerinin vücudunun yanına veya gövdesinin üstüne düşmüş vaziyette olması gerekirken maktul her iki kollarının içe doğru bükülmüş şekilde ellerinin omuza temaslı biçimde, parmakları eklemlerden içe doğru bükülmüş şekilde bulundu” ifadeleri yer aldı.

ŞÜPHELİ UNSURLAR

Olay yerinde maktule ait herhangi bir intihar notunun bulunmamış olması, sanığa ait tabancanın evde bulunması, ayrılma isteğini maktulün kabul etmemiş olması, maktulü sağ olarak gören en son kişinin sanık olması hususlarının yeterli şüphe unsurları oluşturduğuna dikkat çekildi.

“İNCİTECEK HİÇBİR ŞEY YAPMADIM”

Büşra Cin’in tutuklu sevgilisi Ö.K. ifadesinde "Büşra ile ayrılma kararı almış olsak da bu karardan dolayı mesaj yoluyla tartışmış olsak bile Büşra'yı incitecek hiçbir şey yapmadım. Üzerime atılı kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum” sözleri ile kendini savundu.