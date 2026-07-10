Üniversite öğrencisi Esila Ayık beraat etti: ‘Cezaevinde geçirdiğimiz süre geri gelmeyecek’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar sonrası yapılan eylemlerde gözaltına alınan ve 37 gün tutuklu kalan Esila Ayık beraat etti. Bugün İstanbul Anadolu 77. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davaya ilişkin görülen üçüncü duruşmada karar açıklandı. Cumhurbaşkanına Hakaret ile suçlanan Esila Ayık’ın da bulunduğu üç sanık hakkında savcının ceza verilmesi yönündeki mütalaasına karşın mahkeme beraat kararı verdi. Kararda sanıklara yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

‘ÖZRÜ, BAHANESİ OLMAZ’

Karar sonrası Esila Ayık ve avukatları Cumhuriyet’e konuştu. “Suç teşkil etmeyen, sonrasında beraati gelecek dosyalardan sırf toplumu sindirmek için bizleri tutuklayanlar utansın” diyen Esila Ayık, “Benim ve arkadaşlarımın cezaevinde geçirdiği 37 gün geri gelmeyecek. Cezaevinde değerlerimin kötüleşmesinden sonra boşu boşuna 1 yıl boyunca hastaneye gidip geldim, sonuçlarım normale dönsün diye. Geç gelen adaletin özürü de bahanesi de olmaz” sözleriyle yaşadığı kırgınlığı ve kızgınlığı ifade etti.

‘YETERİNCE HAİN YOK GİBİ..’

“Bu dava bu aşamaya bile gelmemeliydi” diyen avukat Ümit Özkan, savcılık mütalaasına karşın mahkeme doğru kararı verdi. Günümüzde öyle bir noktaya geldik ki doğru karar verildiğinde geç olduğuna bakmadan seviniyoruz” ifadelerini kullandı. Masum gençlerin yargılama süreçlerinin üzüntü verici olduğunu belirten avukat Özkan, “Sanki yeterince hainimiz, düşmanımız, teröristimiz yokmuş gibi, gençlerimize en çok sahip çıkılması gereken dönemde onları baskılıyoruz. İtiyoruz. Oysa devlet, milletine kucaklayıcı olduğu ölçüde güçlü olur” dedi.

‘YATARI BİLE YOKTU’

“Bugün verilen beraat kararı başından beri söylediğimiz gerçeği teyit etmiştir: Esila’nın eylemi bir suç değil ifade özgürlüğü ve siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gereken bir durumdur” diyen avukat Göksun Canberk Uluğ ise sözlerine şöyle devam etti: “Bir öğrenci, suç olmayan bir eylemden, suç olduğu kabul edilse bile yatarı olmayan eylemden dolayı 37 gün özgürlüğünden mahrum bırakıldı. Neyse ki haklılığımız bugün tescillendi. Bu süreçte Esila’nın ve diğer tüm tutuklu gençlerin yanında duran herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki temennimiz, gençlerin düşüncelerini ifade ettikleri için ceza tehdidiyle karşı karşıya kalmadıkları bir ülke ve hukuk düzenidir.”