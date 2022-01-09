Üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın 7. kattan düştüğü iddia edildi: 2’si polis 3 gözaltı

09 Ocak 2022 Pazar, 22:03

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis memuru erkek arkadaşıyla birlikte bir polis memurunun evine misafirliğe gittiği belirtilen üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın (23), 7’nci kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur Çağlar yoğun bakımda tedavi altına alınırken, 2 polis memuru ve evde bulunan 1 kadın gözaltına alındı.

Olay sabah saat 06.30 sıralarında, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sedefnur Çağlar, polis memuru olan arkadaşı A.B. ile birlikte polis memuru olan arkadaşları O.Ç.’nin evine gitti. İddiaya göre, 2 polis memuru ve 2 kadın birlikte alkol aldı.

Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7’nci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Kadının düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sedefnur Çağlar'ın vücudunda kırıklar bulunduğu belirlendi. Ağır yaralanan genç kadın yoğun bakımda tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, polis memurları A.B. ile O.Ç. ve kız arkadaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.