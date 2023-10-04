Üniversitede dehşet anları! Profesörler birbirine girdi, kavgada silah patladı
Konya'da aralarında daha önce husumet bulunduğu iddia edilen iki profesörün üniversitedeki kavgasında kan aktı. İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç, ayağından aldığı kurşunla yaralanırken aynı fakültedeki Prof. Dr. Galip A. gözaltına alındı. Olayda Galip A.'nın kardeşi İzzet A.'yı yakala çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Olay, saat 17.40 sıralarında üniversitenin Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanlık binasında meydana geldi.
Felsefe ve Din bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç, dekanlık binasındaki odasında bulunduğu sırada yanına aralarında daha önceden husumet bulunan aynı bölümdeki öğretim üyesi Prof. Dr. Galip A. ile üniversite ile ilişkisinin bulunmadığı belirtilen kardeşi İzzet A. geldi.
Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tahir Uluç, tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı.
Prof. Dr. Galip A. ve kardeşi İzzet A., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Prof. Dr. Tahir Uluç, ambulansla üniversitenin Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis kısa sürede olaya karışan Prof. Dr. Galip A.'yı gözaltına aldı. Kaçan İzzet A.'nın yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
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