Üniversitede kadın memuru rehin alan şüpheli, susma hakkını kullandı

Olay, dün Gümüşhane Üniversitesi'nin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları bulunan ve daha önce uzman çavuşluk görevinden ayrılıp, üniversite bünyesinde sivil memur olarak görev alan H.T., fakülte binasına geldiği tabancayla bilinmeyen nedenle ateş etti. Şüpheli H.T. daha sonra aynı üniversitede görevli kadın memur D.B.'yi silahla rehin aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve Özel Hareket polisi sevk edildi. Araç ve yaya girişine kapatılan üniversitede fakülte çevresi boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müzakereleri sonucu şüpheliyi ikna etti. Kara Kuvvetleri tarafından tanzim edilmiş silah taşıma izin belgesi bulunan silahıyla teslim olan şüpheli gözaltına alınırken, rehin alınan kadın memur da tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARKADAŞLARINI ŞİKAYET ETMİŞ

2017 yılında Kars'ta uzman çavuşluk görevinden ayrılıp, 2020 yılında üniversite bünyesinde sivil memur olarak göreve başlayan H.T.'nin, emniyetteki gözaltı sorgusunda susma hakkını kullandı. Şüphelinin, müzakereci polislere, mesai arkadaşlarıyla arasında yaşadığı sorunları bahane ederek rehine eylemini gerçekleştiğini anlattığı ortaya çıktı. Şüphelinin, mesai arkadaşları ile ilgili daha önce şikayette bulunduğu da öğrenildi. Sosyal medyadan görüntülerinin paylaşıldığını iddia eden H.T.'nin şikayeti sonrası yapılan incelemede böyle bir durumun olmadığı, ardından şikayet konusunun kapandığı belirtildi.