Üniversitede koruma altında tutulan ceylanları köpekler yedi

Olay, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde meydana geldi. Üniversite yönetimi 5 yıl önce nesli tükenme tehlikesi altında olan ceylanların üreyerek, çoğalması için özel bir alan oluşturdu.

Üniversite yönetimi, 2 yıl önce sayıları artınca bakımını yapamadığı gerekçesiyle ceylanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü’ne teslim etti.

Ceylanlardan bazıları doğaya salınırken, bazıları bakım merkezinde tutuldu. Harran Üniversitesi, geçen yıl ceylanlardan 2 tanesinin iade edilmesini istedi.

ÇİTLERİN ALTINI KAZIP GİRDİLER

Ceylanlar için merkez yemekhane bölgesindeki göletin kıyısında çitlerle çevrili bir alan oluşturuldu.

Ancak kampüs içerisindeki çitlerle çevrili alan içerisinde bulunan 2 ceylan, bu sabah saatlerinde köpeklerin saldırısında öldü.

İddiaya göre sağlam bir şekilde yapılan çitlerin altını yarım metre derinliğindeki bir tünel kazan köpekler, alana girdi.

Ceylanlara saldıran köpekler, hayvanları parçalayıp öldürdükten sonra yedi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.