Üniversitede skandal iddia: Sanat derslerine 'fizikçi' giriyor!

Tunceli Munzur Üniversitesi'nde yaşanan liyakat tartışmaları büyüyor.

Rektör Prof. Dr. Kenan Peker'in tarım mezunu olmasına rağmen hukuk dersi vermesinin ardından, şimdi de üniversitede fizikçilerin, inşaat ve sağlık profesörlerinin "kültür ve sanat" dersleri verdiği iddia edildi.

6 MEZUNU VAR...

Munzur Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsüne bağlı Kültür ve Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2021-2022’de öğrenci almaya başladı.

Dört yıldır öğrenci kabul eden ve bugüne kadar 6 mezun veren bu bölümde, görev yapan akademisyenlerin büyük kısmının uzmanlık alanlarının kültür ve sanat olmadığı belirlendi.

EK DERS ÜCRETİ ALIYORLAR

Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre, bölümde ders veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Aşkın’ın alanı fizik, Prof. Murat Dal’ın alanı inşaat ve mimarlık, Prof. Dr. Sabit Menteşe’nin alanı siyaset bilimi ve kamu yönetimi, Dr. Öğretim Üyesi Bilgin Zengin’in alanı fizik, Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Hoş’un alanı sağlık, Dr. Öğretim Üyesi Demet Demiralp’in alanı eğitim, Dr. Öğretim Üyesi Şengül Şenol’ün alanı ise halkla ilişkiler.

Uzmanlık alanları kültür ve sanat olmamasına rağmen söz konusu anabilim dalında yüksek lisans dersleri veren öğretim görevlileri ek ders ücreti alıyor.