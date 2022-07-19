Üniversitedeki görevine son verilmişti: SADAT'ı işaret etti

19 Temmuz 2022 Salı, 09:44

Akademisyen olarak görev yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki işine son verilen gazetemiz yazarı Ataol Behramoğlu, konuyu köşesine taşıdı. Behramoğlu, "Üniversitemizden ayrılışımın kendi isteğim ve irademle olmasını dilerdim. Ne yazık ki öyle olmadı" diyerek, söz konusu kararın "İktidara yönelik ağır eleştirileri ve SADAT yöneticisinin açıklamasına yanıt vermesiyle" ilgili olabileceğini yazdı.

Behramoğlu yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Öğretim üyeliği ya da herhangi bir görev hiç kuşkusuz sonsuza kadar devam etmez. Fakat üniversitemizden ayrılışımın kendi isteğim ve irademle olmasını dilerdim. Ne yazık ki öyle olmadı. Tahminim büyük olasılıkla, mayıs ayında son iki kitabımla ilgili bir toplantıda siyasi iktidar konusunda ağır eleştirilerimin ve yanı sıra da Sadat adlı bir kuruluş adına yapılan “silahla aldığımızı sandıkta vermeyiz” açıklamasına sosyal medyada karşılık vermemin söz konusu siyasal iktidarda tepkiye neden olduğu ve bu tepkinin üniversite yönetimine yansıtılmış olması, bir olasılıkla da üniversite yönetiminin içinde bulunduğumuz koşullarda böyle bir kaygıya kapılmış olmasıdır."