Üniversiteden müdür için banyo yapılmasına açıklama: 'Operasyonel süreklilik ihtiyaçları...'

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Çini Seramik Sanatı Araştırma ve Üretim Merkezi’nin müdürü için dinlenme odası ile banyo yaptırıldığı ortaya çıktı.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 28 Ağustos 2025 tarihinde “Türk Çini Seramik Sanatı Araştırma ve Üretim Merkezi Binası” için yapım ihalesi düzenledi.

İhalede üç teklifin verildiği ve 83 milyon 870 bin TL teklif veren Mahmut Çil’in ihaleyi aldığı açıklandı. 650 günde tamamlanması istenen binanın ihale dosyasında yer alan mimari projeye göre, müdür odasının arka kısmına dinlenme odası ile banyo yapılacağı belirtildi.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

Gelişmelerin ardından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Proje kapsamında yer alan ve habere konu edilen ‘WC-Duş’ alanı; herhangi bir yöneticinin kişisel konforuna hizmet eden bir yapı olmayıp, tamamen merkezde yürütülen teknik ve bilimsel faaliyetlerin gerektirdiği kurumsal verimlilik, temsil zorunluluğu ve operasyonel süreklilik ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır.

"BİLİMSEL İŞLEYİŞİN ZORUNLU SONUCU"

Çini ve seramik üretimine ilişkin fırın pişirimi gibi 24-48 saat sürebilen kesintisiz teknik operasyonlarda, müdürün görev başında bulunması gerekebilmektedir. Bu nedenle söz konusu alan, uzun mesai ve yoğun teknik süreçlerde asgari hijyen ihtiyacının karşılanmasına yönelik teknik bir gereklilik olup, haberde iddia edildiği gibi kişisel bir lüksün değil, tamamen kurumsal ve bilimsel işleyişin zorunlu bir sonucudur."