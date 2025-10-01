Üniversiteler açıldı, yurt krizi derinleşti: Öğrenciler tadilat mağduru

Ankara’da bazı yurttaki kız öğrencilerden ‘yurt tadilatı gerekçe gösterilerek’ şehir merkezine kilometrelerce uzaklıktaki bir yurda gitmeleri istendi.

Üniversiteler yine barınma sorunlarıyla açıldı. Ankara'daki devlet yurtlarından Mehmet Akif Kız Yurdu, Gazi Kız Öğrenci Yurdu ve KYK Keçiören Yurdu tadilata alındı. Ancak yurtların tadilatı yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilemedi. Deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle tadilata alınan yurtların açılamaması üniversiteli gençleri mağdur etti. Bu yurtlarda kalan kız öğrenciler Çubuk ilçesinde yer alan Başkent KYK'ye yönlendirildi.

10 GÜN ÖNCE HABER VERDİLER

Öğrencilerden birçoğu hem üniversitelerine uzak hem de şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan Başkent KYK'yi tercih etmedi. Çubuk’a gidemeyen öğrencilerden bazılarının arkadaşlarının evinde, bazılarınınsa otelde kalmaya başladığı öğrenildi. Ayrıca, yurtta tadilat yapılacağının bilgisinin öğrencilere 10 gün önceden haber verildiği, 1 Ekim’de (bugün) tamamlanması gereken tadilat sürecinin ise 11 Ekim’e ertelendiği ortaya çıktı.

MÜDÜR İSTEDİĞİ YURTTA KALABİLİYOR

Öte yandan; yurtların bakım, onarım ve yenileme işlerini yapmakla yükümlü olan Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin bundan 2 yıl önce, Ankara’da bulunan Tahsin Banguoğlu Erkek Öğrenci Yurdu’nda, ‘kendine özel oda yaptırdığı ve burada günlüğü 9 liradan kaldığı’ iddiaları ile gündeme gelmişti. Genel müdürlük kaynaklarının aktardığına göre Şahin, Türkiye genelinde, görev için gittiği illerin yurtlarında kalıyor.